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Canlı yayında böyle açıkladı! Galatasaray'a çifte transfer bombası

A Spor yorumcularından Murat Özbostan, canlı yayında İrfan Can Kahveci ve Onyekuru transferlerini açıkladı. İki oyuncunun da Galatasaray formasını giyeceğini belirten Özbostan, Falcao transferi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
18.01.2021
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