Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk önderliğinde sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda izinli olan 10 futbolcu idmanda yer almazken, altyapıdan ise 16 isim antrenmana katıldı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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