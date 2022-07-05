GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Erik Botheim ile ilgili çarpıcı değerlendirme! "İllüzyona kapıldım"
A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Erik Botheim'i değerlendiren Kelleci, "Oyuncuyu izlerken kendini illüzyona kaptırıyorsun ama gol yok. Seni öyle bir illüzyona kaptırıyor ki bayılıyorsun ama gol attın mı? Yok." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)
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