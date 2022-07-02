GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Önceliğimiz..."
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yapılacak idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Marcao bizim oyuncumuz. Talipleri olacaktır. Geçen yılı çok iyi geçirdi. Transferi olmazsa bizimle olmaya devam edecek." ifadelerini kullanan 48 yaşındaki çalıştırıcı, transferde önceliklerinin orta saha bölgesi olduğunu söyledi. İşte o ifadeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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