Galatasaray'da yeni hoca kim olacak? "En doğru karar Okan Buruk"
Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğini ve kısa süre içerisinde yeni hocalarını açıklayacağını duyurmuştu. Sarı-kırmızılılardaki teknik direktör güncemini A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Aklın yolu birdir derler. Okan Buruk'u getirin bitsin. Florya'nın dinamiklerini Florya'dan çıkanlar bilir. En doğru karar Okan Buruk olur." şeklinde konuştu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
"En doğru karar Okan Buruk" 18 Haziran 2022 | 12:00
00:53
İşte G.Saray'ın 3 hoca adayı! 17 Haziran 2022 | 12:00
03:37
GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek'ten teknik direktör müjdesi! "Kısa süre sonra açıklayacağız" 16 Haziran 2022 | 12:00
03:24
Şok sözler! "Marcao'yu takımıma almam" 15 Haziran 2022 | 12:00
02:50
Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması! 14 Haziran 2022 | 12:00
00:48
G.Saray'da favori iki hocayı açıkladı! 14 Haziran 2022 | 12:00
02:18
Flaş Özbek sözleri! "Ustalık dönemine geçti" 13 Haziran 2022 | 12:00
05:32
Erden Timur A Spor'a konuştu! 11 Haziran 2022 | 12:00