GALATASARAY HABERLERİ | Savaş Çorlu: Okan Buruk, Tudor ve Marco Rose'den biri yeni hoca olacak
Galatasaray'da gündem teknik direktör konusuna çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Okan Buruk bitti diyemiyorum. Okan Buruk, Tudor, Rose bu üç isimden biri olacak." dedi. (GS SPOR HABERLERİ)
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