GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u böyle yorumladı! "G.Saray doğru yolda"
Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu ve "Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur." diyerek yeni hocanın geleceği konusunda net konuştu. Sarı-kırmızılılarda gündemde birçok isim bulunurken, yeni çalıştırıcının Okan Buruk olması bekleniyor. G.Saray'daki bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendirdi. Akcan, "Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı içinde olacağına inanıyorum. Okan Buruk'un şampiyon olunması için elinden geleni yapacağından eminim. Yapısı çok uygun, akılcılığı ön planda. Futbolculara sevgi ve saygı duyuyor. Çağdaş futbolla ilgili felsefesi var. Galatasaray doğru yolda." şeklinde konuştu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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