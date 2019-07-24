24 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da tempo yükseldi
Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde Avusturya'daki kampı devam ediyor. Sabah erken saatlerde antrenmana çıkan sarı kırmızılı oyuncular önce esneme çalışması yaptı, daha sonra da kum havuzunda yorucu bir fiziksel çalışma yaptı.
24.07.2019
İtalyan atletizm ve kondisyon antrenörü Alberto Bartali'nin hazırladığı oldukça yüksek tempolu ve zorlayıcı antrenmanlar yapan sarı kırmızılı oyuncuları bugünkü antrenmanda en çok zorlayan faktör ise güneş ve sıcak hava oldu.
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'da zorlu antrenman
- Merih Demiral'dan Juventus kampında İbrahim Tatlıses şarkısı
- Sparta Prag'ı yakından tanıyalım
- Abdullah Avcı'nın gözü stoper transferinde
- Galatasaray'da zorlu antrenman
- Falcao İstanbul'a daha yakın
- Ahmet Ağaoğlu o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
- Monchi'den Fenerbahçe ve Kjaer açıklaması
- Beşiktaş'ın listesinde 4 genç
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"