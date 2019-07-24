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Galatasaray idmanında dikkat çeken Bartali detayı

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
24.07.2019

Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan Sarı-kırmızılılar, sabah idmanına konakladıkları otelin yakınındaki bir gölün yanında açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde plaj voleybolu sahasında fiziksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenman daha sonra sahaya taşındı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sahadaki çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 6'ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı.

BARTALI'NİN ENERJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin antrenman sırasında oyuncuları sürekli olarak ateşlemeye ve tempoyu artırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Futbolcuların tempo yitirmemesi için "Haydi, bravo" diyerek devamlı bağıran İtalyan kondisyoner enerjisiyle adeta enerji verdi.

DAHA ÖNCE DE DAĞA ÇIKARMIŞTI

Bartali geçtiğimiz gün de futbolcuları Alp dağlarının eteklerine çıkarmış ve deyim yerindeyse adeta nefeslerini kesmişti. 2500 metre yüksekliğe tempolu yürüyüşle çıkan sarı kırmızılı oyuncular bir hayli yorgun düştmüştü.

Galatasaray'da zorlu antrenman

MISIMOVIC DE İZLEDİ

Bu arada Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic de antrenmanı izledi. Misimovic ayrıca, idman sahasında bir süre teknik direktör Fatih Terim ile sohbet etti.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

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