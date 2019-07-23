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Falcao İstanbul'a daha yakın

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar santrfor bölgesine dünyaca ünlü bir santrforu katmak için büyük uğraş veriyor. İtalyan basınından Tutto Mercato, ''Falcao, İstanbul'a daha yakın'' ifadelerini kullandı.
23.07.2019

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