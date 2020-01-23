23 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'da stoper için son aday Dragovic
Galatasaray'da stoper adayları arasına eklenen son isim Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki oyuncusu Dragovic oldu. Sarı-kırmızılılar Avusturyalı oyuncuyu kiralamak istiyor.
23.01.2020
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