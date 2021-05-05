05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Galatasaray'da seçim ne zaman olacak? İşte yanıtı...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da iptal edilen seçim kararının ardından neler olacağı merak konusun olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk bu konu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Türk, "Galatasaray'da araştırmalarıma göre seçimin 17 Haziran'da olacağını düşünüyorum," dedi. (GS spor haberleri)
05.05.2021
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