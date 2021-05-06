Son dakika spor haberi: Flaş yorum! "Fatih Terim'i gönderme operasyonu..."

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki son durumla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Dindar, "Alınan seçim iptali kararının sebebinin, Fatih Terim'i gönderme operasyonu olarak yorumlayanlar var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

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