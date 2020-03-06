06 Mart 2020, Cuma
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Galatasaray'da Ryan Donk ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme
Galatasaray yönetimi, başarılı bir form grafiği yakalayan iki futbolcusu Ryan Donk ve Ömer Bayram'ı sezon sonunda ödüllendirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda sergiledikleri futbolla ilk 11'in değişmez isimleri haline gelen iki futbolcuya yeni kontrat teklif edilecek.
06.03.2020
Ryan Donk ile nikah tazeleyecek olan yönetim, Hollandalı futbolcuya 1 yıllık sözleşme sunacak.
Donk'un attığı üç golün de pasını veren ve şu anda Süper Lig'in asist kralı olan Ömer Bayram'a da yeni sözleşme teklif edilecek. Sözleşmesi 2020-21 sezonunda sona erecek olan milli futbolcuya önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak şekilde 2+1 sezonluk yeni kontrat önerilecek.
Orta sahadaki performansı ile ilk 11'in değişilmez ismi olan Ömer'in yıllık 400 bin Euro olan garanti ücretine de yeni kontratta artış yapılacak.
Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giyen Ömer Bayram 1 gol atıp 10 asist yaptı. Ryan Donk ise 18 mücadelede süre alıp 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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