06 Mart 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Adem Büyük milli takıma göz kırpıyor
Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın formda golcüsü Adem Büyük'ü gündemine aldı.
06.03.2020
Crystal Palace forması giyen milli futbolcu cenk tosun'un yaşadığı sakatlık Galatasaraylı Adem Büyük'e milli takımın kapılarını açabilir.
Antrenmanda dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Cenk'ten gelen kötü haber sonrası Adem Büyük'ü gündemine aldığı öğrenildi.
Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Adem'in, bu ay sonunda Slovenya ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında milli formayı giymesi bekleniyor.
Bu sezon Süper Lig'de 8'i ilk 11 olmak üzere 20 maça çıkan Adem Büyük 6 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol attı.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ryan Donk ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme
- Spor Ajansı - 05/03/2020
- Kale Arkası - 05/03/2020
- Hıncal Uluç: "Derbiden sonra kaç gazete okudunuz?"
- Fenerbahçe'de stoper şanssızlığı
- "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu"
- "Ali Koç Derwall gibi yabancı hoca getirmeli"
- Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları
- Ryan Donk ve Ömer Bayram'a yeni sözleşme
if (Model.VideoList[0].NameForUrl.ToLower() == "anasayfa") { daha fazla video göster } else { daha fazla video göster }
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...