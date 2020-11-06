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Galatasaray'da Radamel Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao, adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamamıştı. Son Sayfa programına canlı bağlanan A Spor muhabiri Emre Kaplan, Kolombiyalı yıldızın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri
06.11.2020
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Kaplan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Falcao'nun Sivasspor maçında oynama ihtimali oldukça düşük. Galatasaray, Falcao'nun durumuyla ilgili resmi açıklama yapacak. Şu ana kadar aldığımız bilgiler Falcao'nun Sivasspor maçında oynamasının oldukça zor olduğu şeklinde."

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