06 Kasım 2020, Cuma
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Volkan Demir: Diagne Galatasaray'da oynamayı hak etmiyor | Son dakika Galatasaray haberleri...
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Galatasaray'ın Senegalli ismi Diagne için flaş bir yorumda bulundu. Demir, "Diagne profesyonel bir futbolcu değil, Galatasaray'da oynamayı hak etmiyor" dedi.
06.11.2020
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