Hıncal Uluç: İzlediğim Galatasaray bu zamana kadar gördüğüm en kötü Galatasaray'dı

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında açıklamalarda bulundu. Uluç, gündeme dair çarpıcı ifadeler kullanırken, Galatasaray ile ilgili sert sözler sarf etti.

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Usta yorumcu sarı-kırmızılı takımla ilgili "İzlediğim Galatasaray, bu zamana kadar gördüğüm en kötü Galatasaray'dı." ifadesini kullandı.