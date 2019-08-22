Galatasaray'da 2 ayrılık!

Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdı, genç futbolcu Ozornwafor ise İspanya İkinci Lig ekibi Almeria'ya kiralandı.

Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı.

Hollanda ekibinin, Mitroglou'nun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin euro ödeme yapacağı, sarı-kırmızılı kulübün ise 2019-2020 sezonu için yunan futbolcuya net 1 milyon 950 bin euro ödeyeceği belirtildi. Bu anlaşmayla sarı kırmızılılar, Mitroglou'nun yıllık ücretinin 700 bin eurosunu üstlenmiş oldu.

Öte yandan Galatasaray, Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor'u ise İspanyol ekibi Almeria'ya kiraladı.

İki ayrılığın ardından sarı kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 13'e düştü.