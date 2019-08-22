22 Ağustos 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da 2 ayrılık!
Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdı, genç futbolcu Ozornwafor ise İspanya İkinci Lig ekibi Almeria'ya kiralandı.
22.08.2019
Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı.
Hollanda ekibinin, Mitroglou'nun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin euro ödeme yapacağı, sarı-kırmızılı kulübün ise 2019-2020 sezonu için yunan futbolcuya net 1 milyon 950 bin euro ödeyeceği belirtildi. Bu anlaşmayla sarı kırmızılılar, Mitroglou'nun yıllık ücretinin 700 bin eurosunu üstlenmiş oldu.
Öte yandan Galatasaray, Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor'u ise İspanyol ekibi Almeria'ya kiraladı.
İki ayrılığın ardından sarı kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 13'e düştü.
EN ÇOK İZLENENLER
- Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e!
- Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi
- Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi
- Orhan Ak Beşiktaş'tan istifa etti
- Orhan Ak Beşiktaş'tan istifa etti
- Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e!
- Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi
- Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini bu video ile duyurdu
- Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini bu video ile duyurdu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"