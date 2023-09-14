Galatasaray'da Okan Buruk'tan yeni kontrat açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Kontratla ilgili bir şey konuşmadık." ifadelerini kullandı. İşte açıklamaların tamamı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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