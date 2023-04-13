Video Galatasaray Videoları Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş hakem sözleri! "Futbolcularım..."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş hakem sözleri! "Futbolcularım..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aleyhlerine yapılan hakem hatalarından oyuncularının etkilendiğini ancak onların sahaya odaklanmaları gerektiğini söyledi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

13 Nisan 2023 | 08:54
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:25
Okan Buruk'tan flaş hakem sözleri! 13 Nisan 2023 | 12:00
03:23
Kayseri maçında ilk 11'de kim oynayacak? 12 Nisan 2023 | 12:00
00:54
Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Transfer... 08 Nisan 2023 | 12:00
01:54
G.Saray'ın serisi bitti! Alınan son mağlubiyet... 07 Nisan 2023 | 12:00
01:28
"Amaç F.Bahçe'yi Türkiye Kupası'yla avutmak" 06 Nisan 2023 | 12:00
04:18
İşte Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi son durum 05 Nisan 2023 | 12:00
00:24
Galatasaray'da neler oluyor? 04 Nisan 2023 | 12:00
01:59
Aslan sahasında kükrüyor! Galibiyet serisi... 03 Nisan 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN