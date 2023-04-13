Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş hakem sözleri! "Futbolcularım..."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aleyhlerine yapılan hakem hatalarından oyuncularının etkilendiğini ancak onların sahaya odaklanmaları gerektiğini söyledi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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