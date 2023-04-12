Galatasaray'da Kayserispor maçında ilk 11'de kim oynayacak? Milot Rashica mı, Nicolo Zaniolo mu?
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, sarı-kırmızılıların durumunu değerlendirdi. Alpaslan, "Kayseri dinamik bir takım ve kontraya çıkan bir takım. Zor bir rakip. İlk 11'de Zaniolo yerine Rashica'nın oynamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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