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Galatasaray'da Kayserispor maçında ilk 11'de kim oynayacak? Milot Rashica mı, Nicolo Zaniolo mu?

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, sarı-kırmızılıların durumunu değerlendirdi. Alpaslan, "Kayseri dinamik bir takım ve kontraya çıkan bir takım. Zor bir rakip. İlk 11'de Zaniolo yerine Rashica'nın oynamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

12 Nisan 2023 | 09:06
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