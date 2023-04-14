GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı Okan Buruk sözleri! "Alışılmışın dışında iş yapmalı"
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların durumunu A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, "Kayserispor karşılaşması gerçekten çok kritik. Hem formda geliyorlar hem de Çağdaş Atan ve ekibi kısıtlı kadroyla ligin en iyi ekibi durumunda. Okan Buruk, Çağdaş Atan'ı avlamak istiyorsa alışılmışın dışında birkaç iş yapmalı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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