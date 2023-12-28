Galatasaray'da Okan Buruk'tan A Spor'a özel açıklamalar! "Ziyech ve Davinson'un son durumu..."
Son dakika spor haberi: Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri... (GS spor haberi)
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