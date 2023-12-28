GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a yanıt!
2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. İşte açıklamalarının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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