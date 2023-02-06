Galatasaray'da Okan Buruk'a övgü dolu sözler!
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendirdi.
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