GALATASARAY TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu: Bu hatayı yapmaması gerekirdi!
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu tip sahada böyle başlanmaz. Önce ilk topları uzun oynarsın. Özellikle ilk 10 dakika. Maçın başında Muslera'nın yaptığını yapamazsın. Topu ortaya attı ve Trabzonlu oyuncular anında bastı. Muslera'nın attığı top kısa geldi. Trabzonlu oyuncu da araya girdi ve çok güzel bir gol attılar. Muslera gibi bir kalecinin bu sahada onu yapmaması gerekirdi. 15-20 dakika sonra zemin oturunca yaparsın." dedi. | Galatasaray - Trabzonspor haberleri
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