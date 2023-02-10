GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten 'Dostluk tırları' açıklaması! "3 büyükler olarak..."
Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük felaketin ardından spor kulüpleri, depremzedeler için bölgeye yardım göndermeyi sürdürüyor. İstanbul'un 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir proje ile 'Dostluk tırları' adı altında beraber yardım gönderiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "İstanbul 3 büyük kulüp olarak organizasyon yapıyoruz. Ortak manada yardım tırı. Bu bizim birliktelik mesajımız. Daha doğrusu spordaki rekabetin yeşil sahalarda kalması, sahaların dışında dost olmanın göstergesi olarak kabul etmek lazım." dedi.
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