09 Haziran 2020, Salı

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Galatasaray'da ödeme yapıldı

Galatasaray Yönetimi'nin geçen hafta futbolculara 3.5 milyon Euro dağıttığı belirtildi.
09.06.2020
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