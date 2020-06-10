10 Haziran 2020, Çarşamba

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Galatasaray'ın transfer planları hazır

Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray'da yeni sezon planlaması büyük ölçüde şekillendi. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, diğer mevkiler için önceliklerini belirledi.
10.06.2020
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