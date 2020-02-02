02 Şubat 2020, Pazar
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Galatasaray'da Nagatomo umudu
Galatasaray'da sezonun ikinci yarısı için lisansı çıkarılmayan Nagatomo, transfer dönemi devam eden ülkelerden birine transfer olabilir...
02.02.2020
Yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkarılmayan tecrübeli futbolcunun, transfer dönemi henüz bitmeyen bir ülkeye gidebileceği belirtildi.
Nagatomo'nun ve Galatasaray'ın en büyük umudunun ise Japonya ligi olduğu öğrenildi... Ülkesinde transfer sezonunun 27 Mart'ta bitecek olması, 33 yaşındaki oyuncunun buraya gitme ihtimalini güçlü kılıyor.
Sarı-kırmızılı takımla birlikte antrenmanlarını sürdüren Nagatomo'nun gitmesi durumunda Galatasaray, Japon oyuncuya ikinci yarı için ödeyeceği 1 milyon euro'yu kasasında tutacak...
2017-2018 sezonunun devre arasında İnter'den transfer edilen deneyimli futbolcu, ilk yarıda 24 karşılaşmada forma giydi...
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