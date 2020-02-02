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Galatasaray stoper değil risk aldı

Galatasaray'da yaz döneminin ardından ara transfer döneminde de stoper transferini gerçekleştiremedi.
02.02.2020

Galatasaray'da yaz döneminin ardından ara transfer döneminde de stoper transferini gerçekleştiremedi.

Sarı kırmızılılar, gerek finansal fair play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında hamlelerin zamanında yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.

Luyindama'nın uzun süreli sakatlığı sonrası Galatasaray, sezonun ikinci yarısına savunmanın göbeğinde 4 oyuncuyla devam edecek. Bunlardan ikisi, orijinal stoper olan Marcao ve Ahmet Çalık. ancak özellikle Marcao, 16 lig maçında 8 sarı 1 kırmızı kart gördü ve üç maçta cezası nedeniyle forma giyemedi. Dolayısıyla her an takımı yalnız bırakma potansiyeline sahip. Ahmet Çalık ise 5 lig maçında 378 dakika şans buldu ve performansı yeterli görülmedi.

Savunmada Marcao ile beraber oynayan Donk'un ise ön liberodan devşirme. Teknik direktör Fatih Terim'in dördüncü alternatifi ise 16 yaşındaki emin bayram olacak. Terim, ligde 1 dakika, kupada da 1 maç oynayan genç oyuncudan, yeni bir Ozan Nabak çıkarmaya çalışacak.

Ara transfer döneminin son gününde gündeme gelen Semih Kaya'dan kulübü Sparta Prag'ın kiralama ücreti istemesi nedeniyle vazgeçildi.

Yabancı kontenjanı konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan sarı- kırmızılılar, Lautaro Gianetti transferinden vazgeçmek zorunda kalırken, kiralamanması için her yol denenen Mert Çetin'e de Roma'dan vize çıkmadı.

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