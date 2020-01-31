31 Ocak 2020, Cuma
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Bu doğrultuda sarı kırmızılılar ilk olarak uzun süreli sakatlığı bulunan Luyındama'nın sözleşmesini donduracak.
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Galatasaray'da 3 yabancı yolcu
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da çözüm bekleyen konuların başında yabancı kontenjanı geliyor.
31.01.2020
Kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılıların, bu oyunculardan üçü ile yolları ayırması gerekiyor.
Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda Luyindama, Nzonzi ve Nagatomo ara transfer döneminin bitiminin ardından kadroda olmayacak.
Bu doğrultuda sarı kırmızılılar ilk olarak uzun süreli sakatlığı bulunan Luyındama'nın sözleşmesini donduracak.
Sarı kırmızılı yönetim ardından süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzı'nin kiralık kontratını feshedecek.
Son olaraksa Yuto Nagatomo ile yollar ayrılacak. Nzonzi ve Nagatomo bir başka kulüple anlaşmazsa dahi, TFF listesine dahil edilmeyecek.
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