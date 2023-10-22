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Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük övgü! "Büyükleri hiç boş geçmemiş"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Arjantinli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

22 Ekim 2023 | 08:55
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