Galatasaray'da Mauro Icardi'den Cem Karaca paylaşımı! Sosyal medyaya damga vurdu
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethetmeye devam ediyor. 30 yaşındaki santrfor, Cem Karaca'nın "Bekle Beni" şarkısını seslendirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşırken; o anlar büyük beğeni topladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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