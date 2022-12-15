Galatasaray'da Mauro Icardi sahalara ne zaman dönecek?
Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Mauro Icardi'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklendiği açıklanmıştı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Arjantinli futbolcunun son durumunu değerlendirdi ve "Ben o kadar uzun süreceğini düşünmüyorum. İstanbulspor maçında kulübede olacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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