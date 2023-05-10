Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sona gelinirken Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan detayları A Spor yorumcusu Suat Umurhan aktardı. GS SPOR HABERLERİ
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