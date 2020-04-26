26 Nisan 2020, Pazar
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Galatasaray'da Marcao'ya indirim olmayacak
Galatasaray yönetimi yıllık ücretleri düşürmek için harekete geçerken tek istisna Marcao oldu. Bu sezon 800 bin Euro'ya oynayan Brezilyalı savunmacı performansıyla da alkış aldı. Sarı-kırmızılı takıma geldiğinden beri sakatlığından dolayı sadece 1 maç kaçıran Marcao, 800 bin Euro garanti ücretle yedeği Ahmet Çalık'tan ucuza oynuyor. Yönetim mevcut sözleşmeler üzerinden yüzde 20 ile 30 arasında bir indirim istemeye hazırlanırken, 23 yaşındaki futbolcu bu planlamaya dahil edilmeyecek.
26.04.2020
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