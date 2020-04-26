26 Nisan 2020, Pazar
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Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım iddiası
Corona virüsünün ekonomik krizi derinleştirmesiyle kulüpler çıkış yolu arıyor. Galatasaray da önümüzdeki sezon yerli futbolcu transfer etmek istiyor. Bu isimlerden birinin de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım olduğu iddia edildi.
26.04.2020
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