Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım iddiası

Corona virüsünün ekonomik krizi derinleştirmesiyle kulüpler çıkış yolu arıyor. Galatasaray da önümüzdeki sezon yerli futbolcu transfer etmek istiyor. Bu isimlerden birinin de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım olduğu iddia edildi.

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