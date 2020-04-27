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Galatasaray için Bruma iddiası
İspanyol basını PSV Eindhoven'da gözden düşen Bruma'nın Galatasaray'a döneceğini iddia etti...
27.04.2020
Galatasaray'da Bruma defteri yeniden açılıyor...
İspanyol basını sarı kırmızılıların Bruma'yı transfer etmek istediğini yazdı. Todofichajes'in haberine göre PSV Eindhoven Bruma'yı elden çıkarmaya sıcak bakıyor. ancak Galatasaray'ın bonservis bedeli için 8 milyon euro'nun üzerine çıkmayacağı belirtiliyor.
Hollanda ekibi, Portekizli futbolcu için Leipzig'e 15 milyon euro ödedi. Bruma bu sezon PSV'de 31 maça çıkarken 5 gol atıp 4 asist yaptı.
Beklentilerin altında kalan ve gözden düşen Bruma'nın yeniden Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Galatasaray formasıyla 85 resmi maçta forma giyen Bruma, 15 gol atıp 13 kez de gol pası vermişti.
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