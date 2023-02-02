Galatasaray'da Lucas Torreira'ya büyük övgü! "Gecenin kahramanıydı"
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Çorlu, "Dün maçtan birkaç kahraman çıkabilir ama Lucas Torreira'yı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Çok üstün bir futbol oynadı. Dünün kahramanı ne Icardi, ne Muslera'ydı. Gecenin kahramanı Torreira'ydı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Yıldız isme büyük övgü! "Gecenin kahramanıydı" 02 Şubat 2023 | 12:00
01:09
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart kararı doğru mu? 01 Şubat 2023 | 12:00
00:44
Toroğlu G.Saray'ı bu sözlerle eleştirdi! "5 olması lazım" 01 Şubat 2023 | 12:00
02:08
İşte Galatasaray - Ümraniyespor maçı öncesi son durum 01 Şubat 2023 | 12:00
00:57
Flaş Okan Buruk sözleri! "Bu işler şovla olmuyor" 29 Ocak 2023 | 12:00
05:47
Kaan Ayhan İstanbul'da! 29 Ocak 2023 | 12:00
00:42
G.Saray'a 2. golünde faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! 28 Ocak 2023 | 12:00
01:40
G.Saray'a verilen penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 28 Ocak 2023 | 12:00