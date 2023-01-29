GALATASARAY HABERİ: Flaş Okan Buruk sözleri! "Bu işler şovla olmuyor"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Okan Buruk çok az bir rakama anlaştı, demek ki bu işler büyük şovlarla olmuyor. Bu kadar baskının altında böyle bir seri yakaladı." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spro haberi)
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