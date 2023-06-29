Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da adı bir süredir Avrupa takımlarıyla anılan Lucas Torreira konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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