Galatasaray'da Torreira gelişmesi!
Galatasaray'da sürpriz Torreira gelişmesi yaşandı. Oyuncunun menajeri A Spor'a konuştu. Yapılan açıklamaları Emre Kaplan aktardı. Kaplan, 'Galatasaray, oyuncuyu satmak istemiyor ama 2 önemli İtalyan takımı ilgileniyor. Oyuncu da İstanbul'dan çok memnun. Torreira'ya ilginin olması doğal.' dedi."
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