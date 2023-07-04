Kesenin ağzı açıldı! Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye dev bütçe
Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedefi Mauro Icardi'nin menajeri bu hafta Suudi Arabistan kulüpleriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Sonrasında sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızla masaya oturacak. G.Saray bu transfer için dev bir bütçeyi gözden çıkarmış durumda. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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