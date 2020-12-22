22 Aralık 2020, Salı
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Galatasaray'da Levent Şahin: Fatih Terim'in olmayışı her zaman büyük bir eksikliktir
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Fatih Terim'in olmayışı her zaman çok büyük bir eksikliktir" dedi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
22.12.2020
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