Canlı yayında flaş sözler! Galatasaray'a Trabzonspor uyarısı...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe maçı gündeme oturdu. Galatasaray, Emre Kılınç, Arda Turan ve Feghouli'nin attığı goller ile sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Taner Karaman, "Galatasaray bu orta saha dörtlüsüyle Trabzonspor maçında büyük sıkıntı yaşar." ifadelerini kullandı.

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