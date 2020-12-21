"Emre Akbaba son dönemde Galatasaray'daki en büyük hayal kırıklığı"

A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ayan, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Emre Akbaba ile ilgili "Son dönemde Galatasaray'daki en büyük hayal kırıklığı" dedi.

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