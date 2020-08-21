Galatasaray'da Lemina bilmecesi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Mario Lemina'nın takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmezken, hem başkan Mustafa Cengiz hem de oyuncu cephesinden gelen açıklamalar kafaları karıştırıyor.

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