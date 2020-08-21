21 Ağustos 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'da Lemina bilmecesi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Mario Lemina'nın takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmezken, hem başkan Mustafa Cengiz hem de oyuncu cephesinden gelen açıklamalar kafaları karıştırıyor.
21.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray'da Lemina bilmecesi Galatasaray'da Lemina bilmecesi 21.08.2020
Feghouli indirimi kabul etti Feghouli indirimi kabul etti 21.08.2020
Galatasaray'da Seri harekatı Galatasaray'da Seri harekatı 20.08.2020
Monaco'dan Galatasaray'a sürpriz öneri Monaco'dan Galatasaray'a sürpriz öneri 20.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
G.Saray'dan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak atağı! G.Saray'dan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak atağı! 20.08.2020
Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez "Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez" 19.08.2020
Falcao ailesi Aslan Park'ı gezdi Falcao ailesi Aslan Park'ı gezdi 19.08.2020
Galatasaray'da Babel çıkmazı Galatasaray'da Babel çıkmazı 19.08.2020
Cengiz'den Başkan Erdoğan yorumu! Spora müthiş hakim Cengiz'den Başkan Erdoğan yorumu! "Spora müthiş hakim" 19.08.2020
Cengiz: Teknik ekip Lemina'yı istiyor Cengiz: Teknik ekip Lemina'yı istiyor 18.08.2020
Cengiz: Mensah'ı aramadık o bizi aradı Cengiz: Mensah'ı aramadık o bizi aradı 18.08.2020
Mario Lemina'da işlem tamam Mario Lemina'da işlem tamam 17.08.2020
Mustafa Cengiz Omar transferini değerlendirdi Mustafa Cengiz Omar transferini değerlendirdi 17.08.2020
Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi harcama yapmayı "Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi harcama yapmayı" 17.08.2020
Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti 17.08.2020
Flaş sözler! Beşiktaş'ın Mensah'ı transfer etmesi G.Saray için rezalettir Flaş sözler! "Beşiktaş'ın Mensah'ı transfer etmesi G.Saray için rezalettir" 16.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...
Yıldız oyuncu imzalıyor! Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti
Beşiktaş'tan sürpriz takas! Burak Yılmaz'ın yerine...
Beşiktaş'ta 4. transfer yolda! Yıldız isim bedelsiz gelecek
Yeni golcüyü açıkladılar! "Fenerbahçe'de oynayacak"
Fenerbahçe'de stoper transferi Vedat Muriqi'den! Listedeki 2 isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör