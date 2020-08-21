Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda ile ilgili "Belhanda yüksek bir teklif almadığı sürece Galatasaray'dan ayrılmayacaktır." dedi.

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