21 Ağustos 2020, Cuma
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Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda ile ilgili "Belhanda yüksek bir teklif almadığı sürece Galatasaray'dan ayrılmayacaktır." dedi.
21.08.2020
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